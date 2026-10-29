Cugino di Alberto di Monaco morto dopo un volo di 13 metri: fermato ucraino

(www.ilmessaggero.it) – Una caduta da un’altezza di circa tredici metri sarebbe all’origine della morte di Antoine de Massy, giovane cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco. Secondo quanto emerso dalle ultime ricostruzioni investigative, il ragazzo sarebbe precipitato senza ricevere soccorso.

Chi è l’uomo fermato

La vicenda, che ha scosso il Principato a partire da lunedì, è ancora al centro delle indagini. Martedì sera il procuratore di Monaco, Stéphane Thibault, aveva confermato il fermo di un uomo, anticipato dalle prime notizie sul caso. In quella fase, il magistrato aveva precisato che si trattava di una persona presente al momento dei fatti, la cui posizione doveva ancora essere definita, sottolineando inoltre che l’ipotesi di un incidente non era stata esclusa.

Con il proseguire degli accertamenti, la posizione del fermato, un cittadino ucraino residente nel Principato, sarebbe stata meglio delineata. Le ipotesi di reato prese in considerazione sono quelle di omicidio involontario e mancata assistenza a una persona in pericolo.

«Al termine delle indagini condotte dalla polizia giudiziaria, è stata aperta un’inchiesta giudiziaria», ha dichiarato il procuratore Thibault, spiegando che il fascicolo è stato affidato a un giudice istruttore, incaricato di approfondire le circostanze della morte. Stando alle ricostruzioni, il giovane sarebbe stato visto uscire da un locale nella notte di sabato, apparentemente con un’andatura incerta.

Del ragazzo si erano perse le tracce dalla notte di sabato. A destare preoccupazione era stata soprattutto la sua assenza a un incontro familiare previsto per domenica a pranzo. Di fronte alla mancata comparsa del giovane, i parenti avevano allertato le autorità monegasche.

Il corpo è stato successivamente ritrovato nei pressi di Villa Sauber, nella zona alle spalle del lungomare del Larvotto, non lontano dalla curva del Portier e dal Grimaldi Forum. Le circostanze esatte dell’accaduto restano oggetto degli accertamenti investigativi.