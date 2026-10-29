Bce, Lagarde si dimette dal 7 febbraio 2027

“Sono stato informato da Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, della sua intenzione di dimettersi dal suo ruolo il 7 febbraio 2027. Riconosco rispettosamente la sua decisione”.
Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. (ANSA)
Lagarde scrive su X: “Ho appena informato i miei colleghi che mi dimetterò dalla carica di Presidente della @ECB
il 7 febbraio 2027.È stata una fonte di grande orgoglio servire questa istituzione.”
Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso durante gli ultimi sette anni.”
I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027.
It has been a source of great pride to serve this institution.
I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej
— Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026