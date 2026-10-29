Bce, Lagarde si dimette dal 7 febbraio 2027

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

Lagarde

“Sono stato informato da Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, della sua intenzione di dimettersi dal suo ruolo il 7 febbraio 2027. Riconosco rispettosamente la sua decisione”.

Lo annuncia il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. (ANSA)

Lagarde scrive su X: “Ho appena informato i miei colleghi che mi dimetterò dalla carica di Presidente della @ECB
il 7 febbraio 2027.È stata una fonte di grande orgoglio servire questa istituzione.”

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso durante gli ultimi sette anni.”

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