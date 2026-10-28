Zelensky minaccia i Paesi europei: ‘se revocano le sanzioni alla Russia reagiremo’

Le dichiarazioni di Zelensky in un video pubblicato su X:
«Per ora non vedo, da parte dei paesi europei seri e grandi – e lo dico con tutta serietà riguardo a tutti i paesi – che l’economia in Europa non vada da nessuna parte. I paesi con una grande economia hanno un’influenza maggiore negli Stati Uniti. Per questo non vedo da questi paesi richieste o domande immediate riguardo alla revoca delle sanzioni e al ripristino delle alleanze energetiche con la Federazione Russa. Non lo vedo, perché noi reagirremmo. Io reagirei.»
In sintesi il presidente decaduto afferma di non vedere, al momento, che i grandi paesi europei seri stiano per togliere le sanzioni alla Russia o ripristinare i partenariati energetici con Mosca. Se lo facessero, l’Ucraina reagirebbe in modo deciso.
Zełenski ostrzega Europę:
„Zdecydowanie zareagowalibyśmy”, jeżeli państwa europejskie zniosą sankcje wobec Rosji lub przywrócą partnerstwa energetyczne z Moskwą, Ukraina na to zareaguje…
czy wy sobie zdajecie sprawę co ten mały skurwysynek mówi ⁉️
On wprost szantażuje Europę i jej pseudoelity ‼️
DOSYĆ, POSZŁO TO JUŻ ZA DALEKO 🤬
— Tomek Niewęgłowski (@tomek525) October 26, 2026