Le dichiarazioni di Zelensky in un video pubblicato su X:

«Per ora non vedo, da parte dei paesi europei seri e grandi – e lo dico con tutta serietà riguardo a tutti i paesi – che l’economia in Europa non vada da nessuna parte. I paesi con una grande economia hanno un’influenza maggiore negli Stati Uniti. Per questo non vedo da questi paesi richieste o domande immediate riguardo alla revoca delle sanzioni e al ripristino delle alleanze energetiche con la Federazione Russa. Non lo vedo, perché noi reagirremmo. Io reagirei.»

In sintesi il presidente decaduto afferma di non vedere, al momento, che i grandi paesi europei seri stiano per togliere le sanzioni alla Russia o ripristinare i partenariati energetici con Mosca. Se lo facessero, l’Ucraina reagirebbe in modo deciso.