Scontro tra due treni a Toledo, 68 vittime: ‘guasto a sistema di controllo seguito da errore umano’

Dramma in Spagna per uno scontro tra treni avvenuto vicino a Toledo: i morti sarebbero almeno 64.

(www.tgcom24.mediaset.it) – L’incidente è avvenuto tra le località di Los Yebenes e Urda alle 8.54 di mercoledì 28 ottobre, tra un treno alta velocità della Renfe partito un’ora prima da Madrid (con destinazione Siviglia) e un convoglio della Iryo che circolava in senso opposto. In totale, i due convogli trasportavano almeno 400 passeggeri. Testimoni oculari, citati da El Paìs, riferiscono della presenza di diverse vittime e “numerosi feriti”.

Due delle carrozze coinvolte sono uscite dai binari e sono precipitate lungo una scarpata. Secondo quanto riportato dal Ministero dei Trasporti spagnolo, l’incidente è stato causato da un errore umano dopo un malfunzionamento dei sistemi di comunicazione. La Farnesina ha reso noto che a bordo dei treni c’erano cinque italiani, quattro di loro stanno bene. La quinta sarebbe dispersa.

Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, il treno Renfe colpito la parte posteriore del treno Iryo, causando il deragliamento di due vagoni di quest’ultimo. Adif, l’ente gestore delle infrastrutture ferroviarie, ha sospeso la circolazione sulla linea ad alta velocità tra Madrid e l’Andalusia. Per il grave incidente è stato attivato il protocollo di protezione civile, con numerose squadre dei vigili del fuoco e ambulanze dei servizi sanitari accorsi sul posto. La portavoce del governo regionale della Castiglia-La Mancia, Esther Padilla, ha riferito che “sono state liberate tutte le persone” che erano rimaste intrappolate dentro i vagoni.

🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno ha destinado más de 1.500 millones para modernizar trenes de otros países mientras la inversión en España ha caído a su nivel más bajo Por Unai Cano (@unaicano10) https://t.co/2YnxW0ba4c — LA GACETA (@gaceta_es) October 28, 2026

La dinamica dell’accaduto

Una “caduta nel sistema di comunicazione dei computer” seguita da un errore umano al Centro di controllo di Adif, il gestore delle infrastrutture, ad Atocha a Madrid, sarebbero all’origine della strage ferroviaria di Toledo, secondo quanto ha spiegato il ministro dei trasporti, Oscar Puente, in una conferenza stampa. “Stamattina alle 8:54 un treno Renfe ha tamponato un Iryo che era fermo sulla linea”, ha ricostruito Puente, assicurando di essere stato informato pochi minuti prima delle 9 e di essersi immediatamente recato al Centro di controllo di Atocha, dove è stato ricostruito l’incidente, attraverso “una moviola” e le comunicazioni audio fra il centro di controllo e i treni.

“Intorno alle 8:30 circa, il sistema di controllo LZB della stazione di Urda, a Toledo, è caduto in conseguenza al guasto di tre computer della rete e un tratto di 63 chilometri della linea” dell’alta velocità “è rimasto senza il sistema di sicurezza”, ha spiegato Puente. “Questo produce il fermo automatico di tutti i treni che circolano sul tratto, che in quel momento erano sei”, fra cui l’Ave di Renfe e l’Iryo coinvolti nell’incidente. A partire da quel momento, ha continuato il ministro, “con i treni fermi, prende il comando il sistema del centro di controllo Adif di Atocha”.