Belgrado, minorenne accoltella poliziotto gridando ‘Allah Akbar’: ucciso

Un assalitore è stato ucciso nella notte davanti all’ambasciata di Israele a Belgrado, dopo aver preso di mira un agente di polizia. Il ministro dell’Interno serbo, Ivica Dacic, ha parlato di un “attacco terroristico”

(https://tg24.sky.it) – “Un minore, la cui identità non è ancora stata accertata ma che si presume sia originario di Sabac, ha aggredito un membro della gendarmeria usando due coltelli e gridando ‘Allah Akbar'”, ha dichiarato Ivica Dacic, annunciando che il livello di allerta terrorismo è stato elevato al massimo.

L’agente, ha precisato sempre il ministero dell’Interno in un comunicato, ha ucciso l’assalitore per legittima difesa, ma è rimasto leggermente ferito al volto da una coltellata durante l’episodio, avvenuto poco dopo mezzanotte.

“Allerta rossa” terrorismo

Il ministro dell’Interno serbo Ivica Dacic ha reso noto che il livello di minaccia terroristica è stato portato al massimo, ovvero in “allerta rossa”. “Ciò comporta controlli di sicurezza più rigorosi e una maggiore presenza delle forze dell’ordine in siti sensibili, incluse infrastrutture e luoghi frequentati da grandi folle”, ha affermato. Nella notte la polizia serba ha ucciso un aggressore davanti all’ambasciata israeliana a Belgrado, dopo che un agente era stato preso di mira in quello che è stato definito un “attacco terroristico”.

Dacic ha spiegato che i servizi di sicurezza tenevano sotto controllo l’aggressore, noto per essere un sostenitore dello Stato Islamico e originario, a quanto pare, della città di Sabac, nell’ovest del Paese. “Sul suo profilo Instagram apparivano una bandiera nera e l’emblema dello Stato Islamico”, ha aggiunto.

L’ambasciata israeliana a Belgrado era già stata presa di mira in passato. Nel giugno 2024, un aggressore armato di balestra aveva ferito gravemente un agente di polizia a guardia della sede diplomatica, per poi essere abbattuto dagli agenti. L’uomo, all’epoca venticinquenne e originario di un villaggio vicino a Belgrado, si era convertito all’Islam, abbracciando in seguito posizioni estremiste.