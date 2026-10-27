Allerta UE sul clima: ‘prepararsi con piani nazionali’

Paesi Ue dovranno elaborare dei piani strategici nazionali per adattarsi a un aumento delle temperature globali stimato in 2 gradi entro il 2050 e 3 gradi entro il 2100 rispetto ai livelli pre-industriali.Lo prevede il nuovo quadro sulla resilienza climatica adottato dalla Commissione Ue, che introduce una traiettoria comune di riscaldamento e per la prima volta responsabilizza gli Stati nella prevenzione.

I piani nazionali dovranno coprire i diversi settori dell’economia e il monitoraggio sarà collegato anche al Semestre europeo, per trattare la resilienza come una questione di resilienza economica e non solo ambientale.

35mila “morti di caldo”

“I dati preliminari indicano che, durante le intense ondate di calore dell’estate 2026, oltre 35.000 persone sono decedute per cause riconducibili al caldo nei paesi europei che hanno fornito i relativi dati”.

Lo afferma la Commissione europea nella comunicazione sul quadro Ue per la resilienza climatica presentato oggi. (ANSA)