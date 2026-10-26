Von der Leyen: “in Brasile ha vinto la democrazia”

“In Brasile hanno vinto la democrazia e il multilateralismo”

Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

“Il partenariato tra l’Europa e il Brasile è fiorente. Resteremo al vostro fianco negli anni a venire.

Insieme continueremo a lavorare a stretto contatto per un commercio libero e aperto. Per un ordine globale basato su regole. E per ambiziosi obiettivi in ambito climatico”. (ANSA)

Lula rieletto presidente

Tuttavia Bolsonaro non ci sta. Il figlio di Jair ha annunciato che chiederà l’annullamento del voto, a suo giudizio falsato dalla decisione del giudice (ex avvocato di Lula) di rinviare di due ore la chiusura dei seggi. “E’ impossibile riconoscere il risultato di questo voto in queste condizioni. Chiederò l’annullamento del voto. Per la prima volta nella storia del Brasile un giudice ha allungato le operazioni di voto, ha cambiato le regole in corso”, ha commentato.

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