‘Meloni nella rosa dei 5 candidati europei per negoziare con Putin’

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe all’interno una rosa di cinque nomi tra i quali l’Ue deve decidere per scegliere un mediatore con la Russia di Vladimir Putin nei colloqui di pace per porre fine al conflitto in Ucraina. Lo scrive il Daily Telegraph, che cita fonti diplomatiche.
Oltre a Meloni nella short list di Bruxelles sono stati fatti i nomi del presidente finlandese Alexander Stubb, di quello ceco Petr Pavel, della premier danese Mette Frederiksen e del premier norvegese Jonas Gahr Store.(ANSA)