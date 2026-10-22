Migranti, von der Leyen: “responsabilità e la solidarietà vanno di pari passo”

STRASBURGO – “Abbiamo bisogno di una piena attuazione del Patto sulla migrazione. La responsabilità e la solidarietà, per ogni Paese, vanno di pari passo.

In secondo luogo, proporremo di rafforzare Frontex, nelle capacità e nel mandato. In terzo luogo dobbiamo preparare l’Ue per una nuova sfida: attori statali e non statali possono essere dietro questi movimenti migratori, con l’obiettivo di dividerci. Ma non lo faranno. Proporremo entro la fine dell’anno uno strumento di emergenza che permetta di agire rapidamente” in casi come quello di Ceuta in estate.

Lo ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria dell’Eurocamera. (ANSA EUROPA)