Zelensky: “Pronti a congelare il conflitto lungo l’attuale linea del fronte e avviare negoziati”

(ANSA) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina è pronta a congelare il conflitto lungo l’attuale linea del fronte e ad avviare negoziati diplomatici, nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra con la Russia. In un’intervista all’emittente televisiva statunitense Fox News, Zelensky ha affermato che, successivamente, Kiev intende adoperarsi per ottenere garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dei paesi europei.

Il Cremlino afferma di essere pronto a riprendere i negoziati trilaterali con Kiev e Washington a metà novembre.

“Il nostro presidente ha informato Steve Witkoff che, in linea di principio, siamo pronti a riprendere i suddetti negoziati trilaterali sull’argomento principale intorno al 10 novembre”, ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Ushakov.

Poco prima il portavoce del Cremlino, Dimitry Peskov, in un’intervista alla televisione russa ripresa dall’agenzia Interfax, aveva detto che tutte le proposte portate dall’inviato americano Steve Witkoff all’incontro con Vladimir Putin a San Pietroburgo “saranno esaminate dal presidente”, ma “molto dipende, ovviamente, dagli ucraini, da quanto siano disposti a impegnarsi concretamente per una soluzione pacifica”.

Witkoff è arrivato a San Pietroburgo oggi in mattinata, dove è stato accolto all’aeroporto Pulkovo dal consigliere presidenziale russo Kirill Dmitriev. L’incontro con il presidente russo è terminato dopo circa tre ore. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

Durante l’incontro Witkoff ha annunciato di aver portato dei documenti che delineano gli approcci per la risoluzione del conflitto in Ucraina. “Da parte nostra, abbiamo portato diversi documenti che delineano vari approcci per giungere a una soluzione pacifica nel conflitto ucraino-russo. Le chiedo, signor Presidente, di esaminare questi documenti più tardi”, ha detto Witkoff, citato dall’agenzia Interfax. Witkoff ha inoltre annunciato che l’inviato speciale presidenziale statunitense Jared Kushner si sarebbe unito all’incontro telefonicamente, per “condividere alcune idee”. (Ansa)