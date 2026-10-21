Proteste in Francia, FT: ‘L’Ue indaga sulla disinformazione filo-russa’

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Francia Proteste degli studenti

Le autorità di regolamentazione Ue stanno esaminando possibili “interferenze online” e “campagne di disinformazione” da Paesi extra-Ue che potrebbero aver contribuito ad alimentare le proteste in Francia e analoghi episodi di violenza verificatisi negli ultimi giorni in altri Paesi Ue.

Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari della sicurezza, secondo i quali account sui social media filo-russi e di estrema destra, già collegati a precedenti campagne di disinformazione, avrebbero diffuso video violenti nel tentativo di alimentare ulteriormente il caos. Tra i Paesi sospettati di essere coinvolti anche Iran e Algeria. (ANSA)

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