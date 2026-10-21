Merz: “una resa dell’Ucraina è fuori discussione”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

cancelliere tedesco Friedrich Merz

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la resa dell’Ucraina non è un’opzione.
Riguardo alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti su Kiev, Merz ha affermato che la Germania e gli europei sono sempre disponibili al dialogo.

“Non forniamo sostegno all’Ucraina per prolungare questa guerra”, ha sottolineato, come riporta Ntv.
“Ma una resa – o addirittura una resa incondizionata dell’Ucraina – è fuori discussione”, ha dichiarato il cancelliere.
“Perché sarebbe una resa da parte di tutti noi”. (ANSA)

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