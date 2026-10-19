Il premier olandese Jetten avrà un figlio con la maternità surrogata

Il premier olandese Rob Jetten e il compagno Nicolás Keenan, giocatore argentino di hockey su prato, hanno annunciato di aspettare un figlio tramite gestazione per altri (Gpa).

“Sta arrivando una persona davvero speciale. Ci vediamo nel 2027, piccolo/a. Non ci sono parole abbastanza grandi per ringraziare la nostra donatrice di ovociti, la gestante Lisa e le rispettive famiglie. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi”, hanno scritto su Instagram, pubblicando una foto con Lisa.

È il primo caso noto al mondo di un premier in carica che annuncia di aspettare un figlio tramite maternità surrogata. (ANSA)