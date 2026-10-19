Drone ucraino sulla Lituania, decollano due Eurofighter italiani

Drone sulla Lituania, le scuse di Kiev: “Era nostro”

Il drone entrato nello spazio aereo della Lituania, danneggiando un’auto in movimento, era ucraino. Il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Heorhii Tykhyi, si è scusato in una dichiarazione pubblica, spiegando che l’incidente potrebbe essere stato causato da una deviazione elettronica dei droni da parte di Mosca durante un’operazione contro obiettivi militari in Russia.

L’allarme

Le autorità lituane avevano avvertito i residenti di due contee settentrionali lungo il confine con la Lettonia di mettersi al riparo a causa di una possibile incursione di droni nelle prime ore di domenica 18 ottobre. Un velivolo era effettivamente entrato nella regione settentrionale di Pasvalys, danneggiando un’auto in movimento. Due caccia Eurofighter italiani erano stati fatti decollare d’urgenza.

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