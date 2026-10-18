Macron: “Nessun posto per la violenza nella nostra Repubblica”

“Your universe has no meaning to them. They will not try to understand… they will make a fire with your beautiful oak door…” https://t.co/IXIYHbDcyb

Third World invaders destroyed it in an afternoon.

Hôtel de Ville de Limoges was built in 1883.

“Nessun posto per la violenza nella nostra Repubblica.

Coloro che hanno rotto, attaccato le prefetture come i negozi, saccheggiato fino ai nostri municipi, saranno perseguiti e puniti.

Alle forze dell’ordine, garanti del diritto di manifestare, dico il sostegno della Nazione.

Faremo tutti fronte comune contro i seminatori di caos, che cercano solo di abbattere le nostre istituzioni e impediscono a coloro che esprimono pacificamente le loro rivendicazioni di farlo.”

Lo scrive Emmanuel Macron su X..

Aucune place pour la violence dans notre République.

Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis.

Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation.

Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026