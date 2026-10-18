Macron: “Nessun posto per la violenza nella nostra Repubblica”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2026

“Nessun posto per la violenza nella nostra Repubblica.
Coloro che hanno rotto, attaccato le prefetture come i negozi, saccheggiato fino ai nostri municipi, saranno perseguiti e puniti.

Alle forze dell’ordine, garanti del diritto di manifestare, dico il sostegno della Nazione.
Faremo tutti fronte comune contro i seminatori di caos, che cercano solo di abbattere le nostre istituzioni e impediscono a coloro che esprimono pacificamente le loro rivendicazioni di farlo.”

Lo scrive Emmanuel Macron su X..

Share

Articoli correlati

Violenze, saccheggi e incendi in Francia

Violenze, saccheggi e incendi in Francia: 272 fermi

proteste in Francia

Trump: “Quello che accade in Francia è colpa dell’immigrazione fuori controllo”

Ilaria Salis

Appello di Ilaria Salis dopo le violenze ‘studentesche’ in Francia: “Mobilitazione anche in Italia”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *