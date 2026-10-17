Zelensky: “non abbiamo denaro per i droni”

“La guerra ci costerà 155 miliardi di euro l’anno prossimo. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da voi – per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza. Si tratta di una cifra realistica. E vi chiedo di trovare questo sostegno. Ci aiuterà a tenere la Russia a bada.

Ci sono alcuni fatti molto semplici. Fermiamo la maggior parte degli assalti russi in prima linea grazie ai droni. Tagliamo le linee di rifornimento russe con queste tecnologie. E i nostri droni stanno aiutando a indebolire l’economia della Russia.

In questo momento, potremmo produrre due o tre volte più droni – a seconda del tipo. Ma semplicemente non abbiamo abbastanza denaro per farlo. È vero. Immaginate solo se potessimo esercitare due o tre volte più pressione sulla Russia di quanto facciamo oggi.”

Lo scrive Zelensky su X pubblicando il video tratto da un discorso ai partecipanti della riunione del Consiglio europeo.