Zelensky: “non abbiamo denaro per i droni”

“La guerra ci costerà 155 miliardi di euro l’anno prossimo. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da voi – per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza. Si tratta di una cifra realistica. E vi chiedo di trovare questo sostegno. Ci aiuterà a tenere la Russia a bada.
Ci sono alcuni fatti molto semplici. Fermiamo la maggior parte degli assalti russi in prima linea grazie ai droni. Tagliamo le linee di rifornimento russe con queste tecnologie. E i nostri droni stanno aiutando a indebolire l’economia della Russia.
In questo momento, potremmo produrre due o tre volte più droni – a seconda del tipo. Ma semplicemente non abbiamo abbastanza denaro per farlo. È vero. Immaginate solo se potessimo esercitare due o tre volte più pressione sulla Russia di quanto facciamo oggi.”
Lo scrive Zelensky su X pubblicando il video tratto da un discorso ai partecipanti della riunione del Consiglio europeo.
The war will cost 155 billion euros next year. And we need at least 70 billion euros more from you – for defense, for weapons, and for our resilience. This is a realistic amount. And I ask you to find this support. It will help us hold Russia back.
There are some very simple facts. We stop most Russian assaults on the front line thanks to drones. We cut Russian supply lines with these technologies. And our drones are helping to weaken Russia’s economy.
Right now, we could produce two or three times more drones – depending on the type. But we simply don’t have enough money for that. It’s true. Just imagine if we could put two or three times more pressure on Russia than we do today.
From an address to the participants of the European Council meeting. (4/5)
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026