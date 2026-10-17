Violenze, saccheggi e incendi in Francia: 272 fermi

⚠️🔴 À REGARDER JUSQU’À LA FIN JE NE PEUX PAS DÉCRIRE CE QUE JE VIENS DE VIVRE À MARSEILLE. #17octobre https://t.co/F8bLimtd7y — confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026

(ANSA) – Violenti scontri a Parigi a margine del corteo tra Place de la République e Place de Clichy.

Gli agenti sono tornati a usare i gas lacrimogeni per rispondere al lancio di oggetti e mortaretti da parte di diverse centinaia di manifestanti, in gran parte incappucciati e vestiti di nero.

Poco più tardi, nella stessa zona, un’auto è stata incendiata tra gli applausi della folla.

Da Montmartre, nella parte nord della città, sui vede una fitta colonna di fumo sprigionarsi nel cielo dal centro della città.

Il numero delle persone fermate nelle proteste in Francia è salito a 272. Lo riferisce il ministero dell’Interno francese, scrive Le Figaro.

Il ministero ha affermato che gli arresti sono scaturiti da episodi di violenza che hanno coinvolto persone incappucciate, tra cui a Parigi, Marsiglia (nel sud), Rennes (nel nord-ovest), Tolosa (nel sud-ovest) e Angers (nell’ovest).

“Tali azioni includono tentativi di saccheggio, scontri con le forze dell’ordine, incendi e attacchi a sedi di potere e organi di informazione”, ha dichiarato il ministero, attribuendo la responsabilità dei disordini a quella che ha definito “l’estrema sinistra”.

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