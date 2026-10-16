Zelensky: “se l’Ucraina cade, 20 milioni di profughi in Europa”

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky lancia un nuovo allarme sul rischio di un’espansione della guerra russa e chiede all’Europa di continuare a sostenere Kiev, avvertendo che, in caso di sconfitta dell’Ucraina, milioni di persone potrebbero essere costrette a lasciare il Paese.

“Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti, 20 milioni di ucraini verranno in Europa”, afferma il presidente ucraino nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, dopo aver partecipato ai lavori del Consiglio europeo. “Perché ci distruggeranno, ci spingeranno fuori – continua – per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese”.

Zelensky contesta quindi le intenzioni del presidente russo Vladimir Putin, che, secondo il leader ucraino, non si limiterebbe a perseguire obiettivi territoriali nel Donbass. “Dice di volere l’est dell’Ucraina, dice di volere il Donbass. E allora perché l’invasione è iniziata con l’attacco a Kiev, la capitale? Un Paese non esiste senza capitale. Ci vuole annichilire, ci vuole distruggere, non rispetta la nostra sovranità né la nostra integrità territoriale”, dichiara, sostenendo che Putin “pensa davvero che non siamo una nazione, né un Paese”. I russi, aggiunge, “sono venuti sulla nostra terra per ammazzarci” e, per il presidente russo, “non è mai abbastanza”.

Da qui la domanda su quali confini Mosca intenda rispettare: “Sta già testando i droni sui Paesi” europei. “Sull’Ucraina sono arrivati migliaia di droni. Migliaia. E gli americani dicono che è difficile parlare con Zelensky, che è più facile parlare con Putin”, conclude.