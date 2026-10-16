Zelensky: “Riceveremo altri F-16 dal Belgio entro l’anno”

L’Ucraina riceverà altri caccia F-16 dal Belgio entro la fine dell’anno. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Bruxelles. “Abbiamo discusso della questione degli F-16 con la parte belga. Siamo grati per questi accordi e ci aspettiamo ulteriori F-16 entro la fine di quest’anno”, ha affermato Zelensky. I caccia F-16 vengono attualmente impiegati per abbattere i droni Shahed a reazione. “I nostri piloti stanno ottenendo ottimi risultati”, ha sottolineato il leader ucraino.

“Con leader Ue dobbiamo discutere il sostegno per il 2027”

Come ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, “dobbiamo discutere non solo del 2026, ma anche del 2027” Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivando al Consiglio europeo in un punto stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Sui capitoli negoziali sull’allargamento “faremo di tutto per aprire gli ultimi due cluster entro la fine dell’anno, e sono certo che ci riusciremo”, aggiunge.

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