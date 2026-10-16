Zelensky all’UE: “La guerra nel 2027 costerà 155 miliardi, ne chiedo 70 a voi”

(ANSA)- “L’anno prossimo la guerra costerà 155 miliardi di euro. E abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da parte vostra: per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza. Si tratta di una cifra realistica. E vi chiedo di trovare questo sostegno. Ci aiuterà a tenere a bada la Russia”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel corso del discorso rivolto ai leader europei al vertice Ue.

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L’Europa ha il numero di intercettori Patriot “necessario per permetterci di superare l’inverno” ha detto Zelensky in conferenza stampa al Consiglio Europeo. “Allo stesso tempo, procederemo con il progetto Freja per arrivare alla nostra difesa missilistica, ce la faremo: se ora ci uniamo tutti e l’Europa ci sostiene il futuro sarà più facile”.

In mattinata il punto stampa con il leader ucraino. “Sono felice di essere qui, sono davvero grato per l’enorme sostegno che riceviamo dal Consiglio dell’Ue, dalla Commissione e dai leader europei, veri leader, che sono stati al nostri fianco fin dall’inizio della guerra”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.