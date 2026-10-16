Kallas: ‘pronto un elenco di richieste da presentare alla Russia’

Kallas: “Cerchiamo di convincere Usa che serve pressione su Russia”

(Adnkronos) – “Stiamo cercando di convincere anche i nostri partner americani che, se vogliamo porre fine a questa guerra, dobbiamo mettere sotto pressione l’aggressore“. Così l’Alta rappresentante Ue agli Affari esteri, Kaja Kallas, rispondendo a una domanda (che definisce “difficile”) sul divario in allargamento tra il presidente Usa Donald Trump e l’omologo ucraino all’entrata del vertice.

“Non si tratta solo di fermare questa guerra, ma di assicurarsi che la Russia non ne inizi altre”, puntualizza la leader della diplomazia Ue. “Per questo ho preparato con i ministri degli Esteri un elenco di richieste, un elenco delle preoccupazioni europee in materia di sicurezza, che dovremmo presentare anche alla Russia, senza concederle tutto ciò a cui è interessata se non ci sono concessioni anche da parte russa. Ma, come potete vedere, con i nostri alleati americani è molto difficile al momento”.

Kallas evidenzia anche che nel breve termine l’Ue “purtroppo non può sostituire” la capacità di connettività fornita dall’operatore statunitense Starlink, servizio “davvero necessario per l’Ucraina” e parzialmente limitato da Washington negli scorsi giorni. Oggi i leader Ue discuteranno anche della prontezza alla difesa, con l’Agenzia europea per la difesa che “ha mappato tutte le capacità critiche e le carenze che dobbiamo colmare. Ora la questione è l’attuazione, e dobbiamo farlo il prima possibile, perché quelle capacità servono anche a noi”, rileva.