Kallas: “lavoriamo a nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia”

(ANSA) – “La situazione è davvero grave.

Dobbiamo sostenere l’Ucraina anche per aiutarla a superare l’inverno, perché sarà un inverno duro”.

Lo ha dichiarato l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas, arrivando al Consiglio europeo.

“Non vediamo alcun segnale da parte della Russia che voglia fermare questa guerra o che sia disponibile a qualsiasi tipo di tregua o di pace. Per questo dobbiamo davvero aiutare gli ucraini a sopravvivere e a difendere il loro Paese”, ha sottolineato. “È chiarissimo che hanno bisogno di difesa aerea. Possiamo anche discutere, da parte nostra, che cosa possiamo fare di più affinché la Russia riceva il messaggio che deve negoziare per porre fine a questa guerra”.

Kallas ha ricordato che lunedì sono state adottate “1.600 nuove iscrizioni” nelle liste delle sanzioni e che l’Ue sta “lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni per aumentare la pressione sulla Russia“, auspicando di poter agire “insieme a tutti i nostri partner”.