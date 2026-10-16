Consiglio Ue accoglie Zelensky: “Puoi contare su di noi. Grazie per il tuo esempio di europeo”

(Adnkronos) – “Puoi contare su di noi, sempre”. Questo il messaggio dell’Ue, espresso dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, riferito nel corso di un punto stampa congiunto all’ingresso del secondo giorno del vertice del Consiglio europeo. Il sostegno dell’Ue all’Ucraina, sottolinea Costa, “resta forte come sempre”.

“Non è il momento di ritirare il sostegno all’Ucraina. Non è il momento di allentare le sanzioni alla Russia. Ora è il momento di aumentare il nostro sostegno e la nostra pressione, ed è essenziale per portare la Russia ad accettare un vero cessate il fuoco, a sedersi al tavolo dei negoziati e a fermare questa guerra. È il momento della pace, non di proseguire la guerra”, afferma il presidente del Consiglio europeo.

“Caro Volodymyr, puoi contare su di noi non solo per sostenerti in guerra, ma soprattutto per il tuo futuro come membro dell’Ue”, prosegue Costa, ricordando che questa settimana Ue e Ucraina hanno aperto altri due cluster nel processo negoziale di adesione. “Dobbiamo proseguire su questa strada, e vorrei esprimere il mio apprezzamento a te e al tuo Parlamento, perché, nel mezzo di una guerra terribile, continuate a lavorare, a negoziare, ad approvare e a fare riforme. Grazie per il tuo esempio di europeo. Puoi contare su di noi, sempre”, conclude.