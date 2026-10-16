Babis: “Mi preoccupa che nel bilancio UE ci siano 100 miliardi per Kiev”

Babis: “Mi preoccupa che nel bilancio europeo ci siano 100 miliardi per l’Ucraina”

“Tutti noi vogliamo la pace. Non sto dicendo che la pace significhi accettare le idee della Russia, ma il fatto è che la guerra continua, l’Europa è fuori dai giochi e Trump, stringendo quell’accordo con Putin, ci ha di fatto messo nei guai e dobbiamo fare qualcosa”.

Lo ha dichiarato il premier ceco Andrej Babiš arrivando al summit Ue. “Mi preoccupa anche il fatto che nel bilancio europeo ci siano cento miliardi di euro per l’Ucraina. Quei soldi dovrebbero essere prestati e non dovrebbero rientrare nel quadro finanziario pluriennale, dove gli Stati membri non hanno abbastanza soldi”.

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