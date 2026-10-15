Zelensky al Ft, ‘riprenderemo gli attacchi alle raffinerie russe’

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Volodymyr Zelensky

L’Ucraina “riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe”

(ANSA) – Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la “pericolosa” interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX.
“Lo stop (agli attacchi alle raffinerie) è finito. Abbiamo chiuso”, ha detto Zelensky al Financial Times.

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