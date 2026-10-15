Orban: “Magyar sta mettendo i bambini ungheresi alla mercé del lobby gender”

Viktor Orban scrive su X: “Péter Magyar sta consegnando i bambini ungheresi in balia della lobby gender per soddisfare le richieste di Bruxelles. Tisza ha riscritto la legge ungherese sulla tutela dei minori. L’emendamento mira ad ampliare i diritti delle organizzazioni LGBTQ e ad indebolire le norme ungheresi a protezione dei bambini.

Il governo Fidesz-KDNP ha introdotto la migliore legge europea in materia di tutela dei minori. Ora Tisza la sta riscrivendo per servire gli interessi delle organizzazioni LGBTQ e dei pedofili. Esautorando i genitori, stanno permettendo il rientro della propaganda gender nelle scuole e negli asili ungheresi.

Inoltre, la mossa di Tisza è profondamente antidemocratica. Nel referendum del 2022 sulla tutela dei minori, 3,5 milioni di ungheresi hanno detto no alla propaganda gender. Il governo Tisza sta ora ignorando la loro volontà.”

https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2110355369134313613