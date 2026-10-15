Olanda: ‘molti Paesi indietro negli aiuti a Kiev, fare di più’

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026, Vetrina

Olanda Rob Jetten e Z

(ANSA) – “Invito tutti i leader europei a fare di più, sia sul piano finanziario che su quello militare e non militare, perché molti Paesi europei sono indietro nel sostegno all’Ucraina: diamo un’accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata”.
Lo ha detto il premier olandese Rob Jetten arrivando al Consiglio Europeo.

“C’è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l’unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. E finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei”.
(foto FB ufficio Presidente ucraino)

Share

Articoli correlati

Von der Leyen economia russa

Von der Leyen: ‘sostegno a Zelensky, la Russia è in stallo sul campo di battaglia’

Trump riceve Zelensky

‘Trump minaccia blocco delle armi a Kiev per attacchi a raffinerie russe’

Von der Leyen e Zelensky

UE eroga 1,24 miliardi a Kiev per droni e missili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *