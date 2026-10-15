Media, Kiev ha esaurito le scorte di missili per i Patriot

L’Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi: lo ha riferito alla Cnn una fonte a conoscenza della situazione.

Per mesi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l’Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. (ANSA)