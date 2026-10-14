Zelensky: ‘siamo pronti a qualsiasi tipo di cessate il fuoco’

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L’Ucraina è pronta a “qualsiasi tipo di cessate il fuoco”

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nell’incontro col premier britannico Andy Burnham a Londra.
“Oggi abbiamo subito attacchi massicci, ed è un peccato che abbiamo anche alcune difficoltà”, ha aggiunto.

“Quello di cui voglio discutere riguarda Starlink e l’intelligence”, ha detto Zelensky, riferendosi all’amministrazione Trump rispetto alle limitazioni al servizio satellitare di Elon Musk. E ancora: “Contiamo sulla partnership con gli Stati Uniti. Vogliamo solo essere molto onesti, molto chiari ed essere partner forti”. (ANSA)

Trump: “Penso che l’Ucraina sia militarmente sconfitta”

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