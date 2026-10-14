Zelensky: “attacco russo su Kiev è mancanza di rispetto verso gli Usa”

Sei centrali termoelettriche sono state bombardate la scorsa notte dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa di Mosca. E questo nonostante l’annuncio del presidente Usa Donald Trump su una presunta tregua energetica tra Mosca e Kiev.

“La Russia non ha mai mostrato prima d’ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Usa, non considera ferme le dichiarazioni del presidente americano”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quello della scorsa notte è stato un attacco “del tutto deliberato e dimostrativo nella sua portata, un attacco missilistico balistico russo mirato specificamente contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente Usa. La Russia ha sprecato l’opportunità di una de-escalation e ha chiaramente scelto di continuare la sua folle guerra di annientamento”.

Oltre 600mila persone senza corrente

Il presidente ucraino Zelensky ha inoltre riferito che a seguito degli attacchi sferrati da Mosca nella notte, attualmente 600mila persone nel Paese sono rimaste senza elettricità. “Le interruzioni potrebbero estendersi ulteriormente. Si registrano purtroppo danni ingenti a impianti e attrezzature: nello specifico, a 26 strutture del nostro sistema energetico e a quattro impianti del settore petrolifero e del gas”, ha affermato su X.

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