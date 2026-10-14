Discorso alla Rada Suprema del 14 ottobre 2026. Klitschko, sindaco di Kiev, parla dalla tribuna del Parlamento ucraino. Il passaggio principale che si sente nel video è questo:
« Non sono solio io che ho qursto problema. In qualità di presidente dell’Associazione delle città ucraine, o che tutte le comunità, tutte le città stanno affrontando i problemi creati dal governo con il blocco dei pagamenti.
C’è il tentativo di distruggere l’autogoverno locale in Ucraina, e non solo a Kiev.
Destituiscono i capi delle comunità con pretesti inventati, fanno accuse assurde e li intimidiscono con procedimenti penali.
Kiev è il cuore del Paese che il nemico sta cercando di distruggere. Ma non meno pericolosi sono i politicastri all’interno del Paese…
Gloria all’Ucraina!»
Nella stessa allocuzione Klitschko aveva anche detto (parte citata anche nel post di X):«Si può dire qualsiasi cosa, si può anche dare la colpa a Klitschko della Terza guerra mondiale se serve. Ma non sono solo io a chiedere: dove è la difesa antiaerea per proteggere la capitale? Dove è la protezione degli impianti di Ukrenergo? Dove sono finiti i miliardi stanziati per questo?»
Il video Pubblicato su X
❗️🇺🇦💰 Un nouveau scandale couve en Ukraine : Klitschko (maire de Kiev) accuse Zelensky de mensonge, de vol, de blocage des fonds destinés à la défense de la ville et d’une gestion désastreuse du pays tout entier.
Depuis la tribune de la Rada suprême, le maire de Kiev a formulé des accusations à l’encontre de Zelensky et du pouvoir central concernant les préparatifs de la capitale pour l’hiver :
« Pourtant, on n’entend qu’une seule chose en boucle dans les médias : ceci ne va pas à Kiev, cela a été mal fait. Comme si nous vivions encore en 2019. On peut dire n’importe quoi, faire porter à Klitschko la responsabilité de la Troisième Guerre mondiale s’il le faut. Mais je ne suis pas le seul à poser la question : où est la défense antiaérienne pour protéger la capitale ? Où est la protection des installations d’Ukrenergo ? Où sont passés les milliards alloués à cet effet ? »
— Á L’EST 🇭🇺✝️ (@magyarloe) October 14, 2026