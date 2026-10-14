Sindaco di Kiev contro il governo ucraino: “dov’è la difesa? Dove sono finiti i miliardi?”

Discorso alla Rada Suprema del 14 ottobre 2026. Klitschko, sindaco di Kiev, parla dalla tribuna del Parlamento ucraino. Il passaggio principale che si sente nel video è questo:

« Non sono solio io che ho qursto problema. In qualità di presidente dell’Associazione delle città ucraine, o che tutte le comunità, tutte le città stanno affrontando i problemi creati dal governo con il blocco dei pagamenti.

C’è il tentativo di distruggere l’autogoverno locale in Ucraina, e non solo a Kiev.

Destituiscono i capi delle comunità con pretesti inventati, fanno accuse assurde e li intimidiscono con procedimenti penali.

Kiev è il cuore del Paese che il nemico sta cercando di distruggere. Ma non meno pericolosi sono i politicastri all’interno del Paese…

Gloria all’Ucraina!»

Nella stessa allocuzione Klitschko aveva anche detto (parte citata anche nel post di X):«Si può dire qualsiasi cosa, si può anche dare la colpa a Klitschko della Terza guerra mondiale se serve. Ma non sono solo io a chiedere: dove è la difesa antiaerea per proteggere la capitale? Dove è la protezione degli impianti di Ukrenergo? Dove sono finiti i miliardi stanziati per questo?»

Il video Pubblicato su X