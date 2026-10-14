Sanchez: “Schlein persona migliore per l’Italia”

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Snchez: e Schlein

(Adnkronos) – Luciana Littizzetto invita Pedro Sanchez a trasferirsi in Italia. Il premier spagnolo uscente declina e vota per Elly Schlein. La ‘letterina’ di Littizzetto, nella prima puntata di Che tempo che fa, è stata indirizzata domenica al primo ministro spagnolo, che si è appena dimesso e va verso le elezioni anticipate.

“Pedro, vieni in Italia. Qui Schlein e Conte litigano come cane e gatto”, dice Littizzetto. Sui social, arriva la risposta del premier iberico: “Grazie per le gentili parole, Luciana, ma devo rimanere in Spagna a cucinare paella per almeno altri quattro anni e comunque non riesco a immaginare una persona migliore di Elly Schlein per l’Italia”, scrive Sanchez.
(foto Partito democratico)

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