Raid su centrale termoelettrica di Kiev, Zelensky: “Gli alleati non ci hanno avvertito”

Non si fermano i raid della Russia sull’Ucraina

(www.tgcom24.mediaset.it) – Nella serata del 13 ottobre, i russi hanno attaccato la capitale Kiev colpendo un palazzo di nove piani e una centrale termoelettrica, uno dei principali impianti energetici. Tuttavia, come scritto dal leader ucraino Volodymyr Zelensky sui social, nessuno ha saputo dei raid: “Per la seconda volta di fila i partner non ci hanno avvertito”. Come riportato dai media locali, ci sarebbero una vittima e quattro feriti.

Nel silenzio più totale

Zelensky ha fornito alcuni dettagli riguardo agli attacchi: “L’obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche, in particolare la centrale termica CHPP-4. Purtroppo, è stata colpita. È stato danneggiato anche un edificio residenziale, dove i soccorritori stanno attualmente spegnendo un incendio”.

LEGGI ANCHE

► Zelensky critica la revoca delle sanzioni su diesel russo, Usa: ‘Stop all’intelligence’

Come scritto dal leader ucraino, nessuno degli alleati ha avvertito il Paese riguardo gli attacchi: “Per la seconda volta consecutiva, i partner non ci hanno avvertito, e i missili sono stati individuati solo mentre si avvicinavano alla città. L’Ucraina ha sostenuto la cessazione degli attacchi alle infrastrutture energetiche. La Russia prende di mira un’altra centrale elettrica e la vita dei nostri cittadini. È assolutamente ingiusto che distruggano il settore energetico e che l’Ucraina non riceva nemmeno alcun preavviso sui lanci di missili”.

Potrebbe non essere finita qui

Zelensky ha inoltre aggiunto che “i russi stanno preparando nuovi lanci di missili”. La forza degli attacchi, dunque, potrebbe peggiorare. Il presidente dell’Ucraina ha quindi invitato tutti alla massima attenzione: “I fatti dimostrano che i russi non ritengono necessario rispettare ciò che il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato. È importante che il mondo non rimanga in silenzio su questo. Ed è importante che l’America veda realmente cosa sta succedendo e chi è responsabile del fatto che la guerra continua. Vi prego, state attenti questa notte e domani. Stiamo lavorando per rafforzare la nostra difesa aerea con missili”.