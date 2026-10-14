Proteste a Tirana: roghi sulle strade, assalto anche a municipio

(ANSA) – E’ caos nelle vie del centro a Tirana, dove la folla dei manifestanti respinta dalla polizia si è sparpagliata in piccoli gruppi che girano nelle vie del centro dando alle fiamme cassonetti, cartelloni pubblicitari, e distruggendo quello che trovano davanti. Una filiale di un istituto di credito, a fianco dell’ambasciata del Vaticano, e’ stato assalito e dato alle fiamme. La polizia e’ intervenuta con idranti e lacrimogeni.

Nella tarda serata di ieri un gruppo di manifestanti ha fatto irruzione alla sede del municipio di Tirana, nel cuore della capitale. L’assalto e’ durato solo pochi minuti, e si e’ concluso subito dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. Vari scontri si sono registrati in differenti punti vicini al centro. Un comunicato del ministero della sanita’ ha fatto sapere che almeno 17 persone sono rimaste ferite, tra cui 6 agenti della polizia, due giornalisti, un diplomatico straniero e anche manifestanti. Al momento sono oltre 40 le persone sono state fermate.