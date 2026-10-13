Lgbtq+, Ungheria: abrogate le leggi sulla tutela dei minori

I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-Lgbtqia+ contenute in una legge del 2021 sulla “tutela dei minori” adottata sotto la guida dell’ex leader nazionalista Viktor Orbán. Il Parlamento ha approvato il provvedimento con 139 voti favorevoli e 51 contrari, segnando la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni sui diritti civili imposte da Orbán alla comunità Lgbtqia+ (tra cui il divieto di tenere il Pride) da quando il premier europeista Peter Magyar ha assunto l’incarico a maggio scorso.

E Bruxelles sblocca 4,2 miliardi di fondi di coesione

Nella stessa giornata, a Bruxelles, quasi in risposta al provvedimento, è arrivato il via libera dei Ventisette alla proposta della Commissione europea di sbloccare 4,2 miliardi di euro di fondi di coesione congelati per le violazioni dello Stato di diritto precedentemente contestate al governo di Orban.

“Un nuovo capitolo inizia oggi. Per l’Ungheria e per l’Europa” ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. I fondi di coesione sono stati bloccati nel dicembre 2022 nel quadro del regolamento sulla condizionalità di bilancio che permette di sospendere l’erogazione dei fondi qualora le violazioni di diritto possano avere un impatto reale o potenziale sulle finanze Ue.

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