Spari contro preside e insegnante vicino Marsiglia, fermato 14enne

(ANSA) – Il preside della scuola media Joseph-Lakanal di Aubagne, nel dipartimento francese di Bouches-du-Rhône, non lontano da Marsiglia, è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco e un giovane di 14 anni è stato fermato: è quanto riferiscono fonti di polizia, precisando che la vittima non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo la stessa fonte, il preside è stato colpito con un fucile da caccia di calibro 12. Nella sparatoria anche un altro docente sarebbe rimasto ferito.

Citata dall’agenzia France Presse, la procura di Marsiglia ha confermato il fermo di un quattordicenne. Ignote al momento le circostanze di quanto accaduto. Secondo la stessa fonte di polizia, una terza persona sarebbe stata sfiorata dai colpi.

“La scuola media non era coinvolta nelle mobilitazioni studentesche” che segnano in questi giorni la Francia, precisa all’agenzia France Presse la prefettura di polizia delle Bouches-du-Rhône. Secondo quanto annunciato dal governo, i ministri dell’Interno, Laurent Nuñez, e dell’Istruzione, Edouard Geffray, sono attesi sul posto nel pomeriggio. “Il preside e l’insegnante sono stati soccorsi” e “non sono in pericolo di vita”, ha aggiunto una fonte di polizia. Secondo France3, l’adolescente ha sparato più volte all’interno dell’istituto ed è stato il personale della scuola a bloccarlo, prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Dopo essere stati trattenuti per un certo tempo nel cortile in seguito agli spari, gli studenti della scuola Lakanal di Aubagne, vicino Marsiglia, sono stati gradualmente evacuati dall’istituto: è quanto scrive La Provence, precisando che il prefetto è arrivato sul posto. Secondo Martine Vassal, presidente del Dipartimento delle Bouches-du Rhone, è stato il consigliere principale per l’educazione a intervenire per fermare il giovane studente della scuola media”. (Ansa)

Secondo Giovanni Schipani, assessore alla sicurezza del sindaco di Aubagne, l’autore degli spari sarebbe un alunno di terza media. A suo dire, il ragazzo sarebbe vittima di bullismo e si sarebbe recato nell’istituto con un fucile calibro 12, sparando diverse volte, probabilmente due, contro il preside. Nessun alunno è rimasto ferito. Il giovane ha sparato anche contro una professoressa, precisa La Provence.