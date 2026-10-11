Ucraina, Cremlino: Russia disponibile a negoziare la soluzione del conflitto

11 ott. (askanews) – La Russia resta disponibile a negoziare una soluzione al conflitto in Ucraina e il presidente Vladimir Putin non ha posto lo svolgimento di nuove elezioni ucraine come condizione per la ripresa dei colloqui. Lo ha dichiarato oggi ai media russi il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto un cambio di leadership a Kiev, accusando Volodymyr Zelensky di aver ripetutamente rifiutato la possibilità di raggiungere un accordo con Mosca.

“In generale, siamo aperti ai negoziati. Continuiamo a essere aperti”, ha dichiarato Peskov.

Interrogato sulla possibilità che Mosca condizioni la ripresa delle trattative allo svolgimento di elezioni presidenziali in Ucraina, il portavoce del Cremlino ha precisato che “il nostro presidente non ha ancora detto nulla” al riguardo. Le dichiarazioni arrivano all’indomani delle parole di Trump, che sabato aveva sostenuto che Zelensky “avrebbe potuto risolvere questo conflitto molte volte e ha scelto di non farlo”, affermando che l’Ucraina ha bisogno di un nuovo leader.

Zelensky ha risposto oggi ribadendo che spetta esclusivamente agli ucraini scegliere il proprio presidente e proponendo un cessate il fuoco completo di 60 giorni con la Russia per consentire lo svolgimento delle elezioni.