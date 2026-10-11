Il presidente decaduto a Trump: “Spetta agli ucraini scegliere il proprio leader”

“Spetta agli ucraini scegliere il proprio leader”

(ANSA) – Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un’intervista a Abc replicando alle dichiarazioni di Donald Trump, secondo il quale l’Ucraina dovrebbe andare al voto. L’Ucraina dovrebbe tenere elezioni, ha detto Trump, sottolineando che Vladimir Putin gli ha detto che “vorrebbe raggiungere un accordo”. Lo riporta l’agenzia Bloomberg.

“La Russia vorrebbe fare un accordo”: la guerra poteva essere risolta “molte volte ma Zelensky non vuole fare un accordo. Se avesse fatto un accordo due anni fa sarebbe stato meglio per lui, avrebbe potuto fare un accordo migliore. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo”, ha detto Trump. Putin “sta rendendo disponibile una grande quantità di petrolio per il mondo, il che è un bene, e a un prezzo molto basso”, ha detto Trump.

Zelensky “è attualmente in preda all’isteria e incapace di intraprendere azioni ponderate; se fosse razionale, sarebbe aperto ai colloqui di pace”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive l’agenzia Tass. “Zelensky, naturalmente, essendo in uno stato di isteria, difficilmente è in grado di intraprendere azioni ponderate in questo momento. Se fosse in grado di farlo, mostrerebbe la volontà di impegnarsi in colloqui di pace”, ha osservato il portavoce.

Zelensky replica a Donald Trump, dopo che ieri il presidente Usa ha attaccato il leader di Kiev affermando che “è meglio che smetta” di colpire le infrastrutture petrolifere russe: “La vera causa della guerra in Europa è la Russia, e soltanto la Russia. Sarebbe possibile fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche già da oggi, ma Putin non vuole farlo. L’Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Qualsiasi misura di de-escalation deve essere reciproca e sostenuta da garanzie concrete”.

(ANSA)