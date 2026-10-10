Russia fornirà gasolio agli Usa, Zelensky: ‘decisione indegna e disonesta’

Donald Trump ha annunciato l’accordo con Vladimir Putin: la Russia fornirà gasolio agli Stati Uniti e al “mercato globale”

(ANSA) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Donald Trump ha preso una decisione “indegna” accettando petrolio russo per alleviare la carenza di forniture negli Stati Uniti.

“Non è certo onesto, non è certo degno dei nostri partner ed è, a mio avviso, una decisione debole”, ha detto Zelensky ai giornalisti.

Tali dichiarazioni sono giunte mentre i negoziatori ucraini si apprestavano a incontrare gli inviati statunitensi negli Stati Uniti, tra oggi e domani.

(Adnkronos) – “I regali a Putin non porteranno la pace né alcun beneficio al mondo civilizzato”, il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky . “La pace non si raggiunge mai con la debolezza”, ha scritto su ‘X’, ricordando che oltre alla mossa odierna di Trump “di recente c’è stata una decisione europea di revocare le sanzioni contro gli oligarchi russi. Dopo di ciò, gli attacchi e gli abusi russi contro la popolazione sono solo aumentati”.

Inoltre, afferma, “qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia senza un accordo di de-escalation chiaro e duraturo con la Russia è un’evidente debolezza; fa il gioco della Russia, la spinge a uccidere di più, a combattere più a lungo, a rispettare ancora meno l’America e a infliggere perdite e danni ancora maggiori al mondo”.

Al contrario ‘l’Ucraina è pronta a compiere passi di de-escalation e il team americano conosce questa nostra posizione”. Tra l’altro, aggiunge, “permettere alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa investire in una guerra che deve finire, non prolungarsi. E’ necessaria una vera de-escalation con la Russia, e in un formato speculare. Contiamo sul giusto sostegno dell’America per la difesa delle nostre vite, per la difesa del nostro popolo in Ucraina, e su un dialogo altrettanto forte da parte degli Stati Uniti con la Russia. Un dialogo forte, non debole”.