Energia, UE: ‘continueremo a ridurre la dipendenza da Mosca’

(ANSA) – “L’Ue sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo con determinazione”.

Lo dice un portavoce della Commissione Ue interpellato dall’ANSA sull’accordo annunciato dal presidente Usa Donald Trump con Vladimir Putin per consentire le esportazioni di gasolio russo.

“L’Europa conosce fin troppo bene i costi nascosti legati all’eccessiva dipendenza dagli idrocarburi russi. E l’Europa non vuole alimentare la guerra della Russia contro l’Ucraina. Continuiamo a ritenere necessario un cessate il fuoco che protegga le forniture alimentari mondiali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e in Russia”.

Kallas: la Russia ha intensificato i suoi attacchi ibridi contro l’Europa

“Gli attacchi russi hanno ucciso oltre 80 civili ucraini in due giorni. Inoltre, la Russia ha intensificato i suoi attacchi ibridi contro l’Europa, prendendo di mira sia gli Stati membri dell’Ue sia gli alleati della Nato.

La sospensione delle sanzioni sul gasolio russo garantisce a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra.

Non è questo il momento di allentare la pressione sulla Russia, e l’Europa non lo farà. Lunedì i ministri degli Esteri dell’Ue intendono approvare il più ampio pacchetto di inserimenti nelle liste delle sanzioni contro la macchina bellica russa dall’inizio della guerra”. Lo dichiara sui social l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas. (Ansa)