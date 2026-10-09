Germania, poliziotta trans stupra la figlia 14enne di un’amica

(https://europa.today.it) – Una poliziotta tedesca ha patteggiato, in primo grado, una condanna a tre anni e tre mesi di reclusione per reati quali stupro, abuso di minori, aggressione e possesso di materiale pedopornografico. La donna trans di 55 anni era sotto processo a Traunstein per aver violentato la figlia 14enne di un’amica. L’imputata ha confessato in apertura del procedimento quanto aveva fatto.

Cosa è emerso

Secondo quanto riportano Bild e Br24, la poliziotta è stata un membro del corpo d’élite GSG-9 ed è stata impegnata in missione in Afghanistan. La donna transgender di 55 anni ha confessato di aver violentato la figlia 14enne di un’amica durante un’uscita insieme nell’agosto del 2025. Le ricostruzioni hanno accertato che la donna abbia seguito l’adolescente nel bagno di un fast food nell’area di servizio autostradale di Irschenberg. L’agente si sarebbe introdotta con la forza e avrebbe chiuso la porta a chiave per poi violentarla.

Nel suo appartamento sono stati inoltre rinvenuti circa 2.000 filmati pedopornografici e zoofili, oltre a un kalashnikov