Barricate e sassaiole, scontri tra studenti e polizia a Bruxelles

Barricate con bici incendiate, sassaiole contro la polizia e idranti per disperdere i manifestanti.

(ANSA) – Mentre il corteo dei sindacati sta attraversando il centro di Bruxelles nella giornata di protesta contro la politica e i progetti di bilancio del governo federale, un folto gruppo di studenti giovanissimi sta fronteggiando le forze dell’ordine davanti alla stazione centrale della città.

Gli scontri, con oggetti incendiati e lancio di pietre si stanno propagando anche in altre vie del centro città.

Non, ce n’est pas une #manifestation d’ #étudiants au #Maghreb ,c’est bien en #Belgique ce #9octobre à la #GareCentrale de #Bruxelles …quand on vous dit que ce pays est méconnaissable à cause de l’ #immigration et des #Racailles ,courage à la #Police https://t.co/ffCxRQQ4CN — Steve Vs (@LeViconteSVS) October 9, 2026