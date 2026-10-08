UE eroga 1,24 miliardi a Kiev per droni e missili

La Commissione europea ha erogato nella giornata di mercoledì 1,24 miliardi di euro nell’ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all’Ucraina, del valore complessivo di 90 miliardi di euro. I fondi coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da entità ucraine.
“La Russia prosegue nella sua deliberata strategia del terrore, cercando di rendere insopportabile la vita quotidiana degli ucraini. L’erogazione odierna contribuirà a rafforzare l’industria della difesa ucraina e la capacità dell’Ucraina di difendersi, proteggendo la popolazione e le infrastrutture”, afferma la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen.