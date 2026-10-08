Polonia, nuovo attacco con coltello in una scuola: uccisa una donna

(ANSA) – Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare del villaggio di Leszczydół-Nowiny, vicino a Wyszków, in Polonia. Lo ha riferito la polizia, secondo la quale l’attentatore è un ragazzo di 15 anni ex studente dell’istituto, ora in custodia delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell’istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una bidella, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo, la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Il nuovo attacco giunge dopo che ieri 7 persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in una scuola in Polonia, nella località di Ostrołęka.

La polizia scrive su X: “Grazie alla pronta reazione degli studenti, dell’insegnante e all’azione fulminea dei poliziotti di Sierpc, è stato fermato un 17enne che annunciava di voler «fare qualcosa di brutto a scuola». Gli agenti hanno fermato il giovane e sequestrato i coltelli in suo possesso, mentre nel suo telefono è stata rinvenuta la cronologia di ricerca di informazioni relative all’attacco pianificato.

Alla Questura di Sierpc si è presentato un insegnante della scuola locale, che ha riferito agli agenti informazioni preoccupanti ricevute dagli studenti. Dalla sua dichiarazione emergeva che un alunno di quella scuola, tra i coetanei, aveva dichiarato di pianificare per mercoledì 7 ottobre di «fare qualcosa di brutto a scuola».

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sierpc sono intervenuti immediatamente. Già dopo poche ore, nella mattinata di mercoledì 7 ottobre 2026, sono entrati nell’appartamento del giovane e lo hanno fermato.

Durante la perquisizione è stata sequestrata una borsa appartenente al 17enne, al cui interno sono stati rinvenuti due coltelli. Gli investigatori hanno inoltre confiscato il suo telefono cellulare, in cui è stata scoperta la ricerca di informazioni relative all’attacco pianificato.

Il fermato si trova nella camera di sicurezza della Questura di Sierpc, mentre gli agenti proseguono con le attività procedurali, inclusi gli interrogatori dei testimoni.