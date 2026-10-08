Morta l’87enne sfrattata pochi giorni fa in Spagna

È morta Maricarmen Abascal, l’87enne spagnola divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna

La donna è deceduta all’ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dov’era ricoverata dallo scorso 23 settembre, dopo lo sfratto coatto e in diretta tv, mentre era su una barella, dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni. La notizia è stata diffusa dal Sindicato de Inquilinas, che l’aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto:

“Ci duole comunicare che nella giornata odierna è morta Maricarmen – si legge in un messaggio sui social – Lo scorso 23 settembre, come tutti sapete, si era realizzato il suo sgombero e da allora era rimasta in ospedale. Sebbene si è poi stato raggiunto uno storico accordo che le avrebbe permesso di tornare nella sua abitazione, questa soluzione è arrivata troppo tardi”, segnala il sindacato, che definisce lo sfratto dell’anziana “una situazione di assolutamente evitabile, dopo un processo di tortura”.

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