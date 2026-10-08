Marinaio della Royal Navy accusato di spionaggio per una potenza straniera

Un marinaio della Royal Navy è stato incriminato per spionaggio a favore di un paese straniero non specificato; lo ha reso noto la polizia

Il marinaio scelto Teddy Young, 24 anni, originario del Bedfordshire, è stato accusato di reati previsti dal National Security Act (NSA), tra cui l’acquisizione di informazioni protette che potrebbero avvantaggiare una potenza straniera non identificata. L’uomo è stato posto in custodia cautelare e dovrà comparire giovedì davanti alla Westminster Magistrates’ Court. Lo scrive la BBC

Il comandante Helen Flanagan, responsabile della divisione antiterrorismo della polizia di Londra, ha dichiarato: “Si tratta di accuse molto gravi a carico di un membro in servizio delle forze armate”.

La polizia ha precisato che le accuse non sono collegate al recente incidente presso la base RAF Fairford, che ha portato a diversi arresti in seguito alla segnalazione di attività sospette nei pressi della struttura. Martedì è stato arrestato un settimo uomo in relazione a tale episodio, su cui continuano le indagini della polizia antiterrorismo.

Young è stato arrestato martedì presso la sua abitazione nel Bedfordshire. Le accuse riguardano un arco temporale compreso tra il 26 novembre 2024 e il 21 maggio 2025 e contestano condotte “preparatorie alla commissione del reato di divulgazione di informazioni protette”, in violazione della normativa vigente.

Al militare viene inoltre contestato di aver “acquisito, copiato, registrato o conservato informazioni protette, con l’intento di favorire una potenza straniera e consapevole — o, alla luce di altre circostanze a sua conoscenza, ragionevolmente consapevole — che tale condotta fosse pregiudizievole per la sicurezza o gli interessi del Regno Unito”.

Il comandante Flanagan ha aggiunto: “Nel corso delle indagini, abbiamo collaborato strettamente con i colleghi operativi del Ministero della Difesa per garantire l’adozione di misure idonee a mitigare eventuali rischi connessi alla vicenda”.

Un portavoce della Royal Navy ha confermato l’incriminazione del militare, aggiungendo: “Poiché il procedimento legale è in corso, sarebbe inappropriato rilasciare ulteriori commenti in questa fase”.