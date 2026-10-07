UE: 1650 nuove sanzioni “contro la Russia”

Gli ambasciatori dell’UE dovrebbero approvare circa 1.650 nuove misure sanzionatorie contro la Russia. Si tratterà del più ampio pacchetto di misure di questo tipo dall’inizio del conflitto su larga scala nel 2022. Dopo l’accordo a livello di ambasciatori, l’elenco sarà trasmesso ai ministri degli Esteri dell’UE per l’approvazione definitiva lunedì prossimo. Lo scrive la Reuters.

Secondo i diplomatici, circa 1.570 delle nuove misure riguardano aziende e individui legati al complesso militare-industriale russo; oltre la metà di esse è connessa alla produzione di missili. Attualmente, il regime sanzionatorio dell’UE contro la Russia comprende poco più di 3.000 voci e prevede divieti di viaggio e di transazione, oltre al congelamento dei beni. Il precedente pacchetto, il ventunesimo, era stato adottato a luglio.

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