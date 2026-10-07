Statua di Trump nudo e obeso esposta al parlamento UE

ImolaOggiEUROPA UE, News 2026

 

statua Trump nudo parlamernto UE

Una statua che raffigura Donald Trump, nudo, obeso e ricoperto d’oro intitolata The Orange Plague, o “La Peste Arancione”, è stata  esposta nel Parlamento europeo a Strasburgo in questi giorni, su iniziativa di un eurodeputato danese, Per Clausen.

La scultura, alta circa 2,5, metri è opera del danese Jens Galschiøt, e raffigura un uomo più piccolo e fragile che sostiene il peso del presidente statunitense sulle proprie spalle. Trump tiene in mano una mazza da golf e una bilancia della giustizia.

Share

Articoli correlati

guardia di finanza

Gdf, maxi inchiesta su badanti georgiane con documenti falsi e sfruttate: 29 arresti

Alberto Stasi

Garlasco, negati per 8 volte i dati che scagionavano Alberto

Kallas e von der Leyen

UE: 1650 nuove sanzioni “contro la Russia”