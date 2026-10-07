Statua di Trump nudo e obeso esposta al parlamento UE

Una statua che raffigura Donald Trump, nudo, obeso e ricoperto d’oro intitolata The Orange Plague, o “La Peste Arancione”, è stata esposta nel Parlamento europeo a Strasburgo in questi giorni, su iniziativa di un eurodeputato danese, Per Clausen.

La scultura, alta circa 2,5, metri è opera del danese Jens Galschiøt, e raffigura un uomo più piccolo e fragile che sostiene il peso del presidente statunitense sulle proprie spalle. Trump tiene in mano una mazza da golf e una bilancia della giustizia.

Strasbourg: le Parlement européen inaugure une statue représentant un Donald Trump obèse et nu assis sur les épaules d’un enfant maigrelet. L’œuvre s’intitule “La Peste Orange”

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