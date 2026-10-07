“Spie russe” sospettate di defecare in casa di deputati finlandesi

Negli ultimi mesi, diversi deputati finlandesi hanno segnalato strane intrusioni nelle loro abitazioni. Se alcuni eletti avevano notato segnali sospetti, come luci lasciate accese o porte misteriosamente aperte, uno di loro afferma di aver trovato escrementi nel water, come riportato dal Telegraph. (www.leparisien.fr)

Per Ben Zyskowicz, deputato del partito di governo Coalizione Nazionale, questo tipo di intrusione non è altro che un metodo di intimidazione. “È un modo con cui i servizi di intelligence russi dimostrano che le persone sono sotto sorveglianza, un sistema per creare confusione o inquietudine”, sostiene.

Introdursi nelle abitazioni di deputati e diplomatici è una pratica consolidata dei servizi di intelligence russi, secondo il Dipartimento di Stato americano, consistente nello spostare oggetti personali, aprire finestre e far scattare allarmi. L’obiettivo è insinuare il dubbio, creare un senso di insicurezza e far capire al bersaglio che la sua privacy può essere violata in qualsiasi momento, senza però mai rompere o rubare nulla.

Nel 2023, il Wall Street Journal ha riferito che un agente dell’FSB aveva defecato direttamente nella valigia di un alto funzionario americano in visita in Russia. Sarah Rainsford, ex corrispondente della BBC in Russia, ha raccontato nelle sue memorie, “Goodbye to Russia”, che alcune spie si erano introdotte nel suo appartamento lasciando “un grosso deposito in ogni water” come sorta di biglietto da visita.

In Finlandia, questo episodio si inserisce in una serie di fatti già giudicati preoccupanti. La scorsa settimana, le autorità hanno riferito che diversi deputati avevano trovato luci accese, porte aperte e oggetti lasciati deliberatamente nelle loro abitazioni. «Non posso fornire cifre precise sui casi sospetti a nostra conoscenza, ma si tratta comunque di un numero significativo», ha dichiarato Jussi Halla-aho, presidente del Parlamento finlandese, aggiungendo che gli incidenti si sono verificati l’anno scorso.

Quest’ultimo ha annunciato l’avvio di un’indagine su questa serie di intrusioni. Il Primo Ministro Petteri Orpo non ha escluso l’ipotesi di un coinvolgimento di uno Stato estero. Pur senza accusare direttamente Mosca, ha affermato che un tentativo di destabilizzazione è altamente probabile.