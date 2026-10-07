Polonia, attacco con coltello in una scuola: almeno 7 feriti di cui 2 gravi

Attacco con coltello in una scuola in Polonia

(https://tg24.sky.it) – Uno studente ha aggredito alcune persone all’interno dell’istituto di Ostroleka ferendone almeno sette di cui due in modo grave. A riportare la notizia è l’emittente radio locale RMF FM. Il sindaco della città polacca teatro dell’aggressione ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia locale ha confermato che lo studente è stato fermato e arrestato.

L’aggressore è uno studente

“L’informazione più importante è che la situazione è stata riportata sotto controllo”, ha affermato il primo cittadino di Ostroleka, Pawel Niewiadomski, in una dichiarazione alla stampa. L’emittente privata RMF FM ha riferito che l’aggressore è uno studente diciannovenne della scuola, così come la maggior parte dei feriti. Tra loro anche un insegnante.